Concierto de Manzanero se traduce en casas para damnificados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El intérprete ofreció un concierto sinfónico - coral titulado "Tiempo de Amar" acompañado por la Orquesta Sinfónica y Coro

Infantil Esperanza Azteca



Han pasado unas cuantas semanas luego de que la capital del país y los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos se cimbraran con fuerza

debido a dos sismos cuyas fechas se enfilarán en la historia: 7 y 19 de septiembre.



La nación entera se ha volcado en nuestras de apoyo y estas aún no han cesado a lo largo y ancho de la capital, emergiendo en

innumerables ocasiones desde el seno de la comunidad artística.



Esta vez, fue el cantautor mexicano Armando Manzanero, el que se sumó en favor de la ayuda a los damnificados por los movimientos

telúricos y ofreció un concierto sinfónico - coral titulado 'Tiempo de Amar' acompañado por la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil Esperanza Azteca (dirigida por Julio Saldaña) en el Centro Cultural Roberto Cantoral.



Luego de entonar el Himno Nacional Mexicano, en punto de las 20:41 horas del jueves, el presidente Ejecutivo de Fundación Azteca,

Esteban Moctezuma Barragán se dirigió al público presentando la labor de grupo Salinas en el proyecto de 'Autoconstrucción de vivienda'.



"Estamos celebrando 20 años de Fundación Azteca y el Movimiento Azteca número 100; es en el marco de este acontecimiento que se da

este magno concierto. Al cumplir 100 campañas en 15 años, nos llenamos de emoción, pero nunca pensamos que tendríamos que

cambiar la temática de la iniciativa ante un hecho como lo fue la situación de emergencia. Con lo que tenemos vamos a poder construir

aproximadamente 400 viviendas y con ayuda de FONHAPO otras 400. El día 2 de octubre ya empezamos con la reconstrucción", dijo.



Esteban Moctezuma, también agradeció a todos los que simpatizan con la causa y puntualizó que Ricardo Salinas Pliego ha duplicado todo

lo recaudado por Fundación Azteca. "Agradezco al maestro Armando Manzanero, por ser el primero en sumarse a la iniciativa. Lo está

haciendo totalmente gratis", subrayó.



Sonriente, vistiendo traje de gala y con mucha alegría, Armando Manzanero arribó al escenario 10 minutos después.



Esperanza Azteca premia anualmente a un artista que se destaque por impulsar a que los niños y jóvenes mexicanos aprendan música

Arturo Márquez y Plácido Domingo han sido condecorados con esta distinción; la noche de ayer ante un auditorio lleno y entre vítores, correspondió el turno a Armando Manzanero.



Desde que saludó, no dejó de compartir anécdotas personales y de bromear haciendo uso de una inusual picardía y de su característico

sentido del humor. El público correspondió riendo, aplaudiendo y coreando los temas icónicos del compositor yucateco, quién puso a la

audiencia de pie al hacer mención de lo orgulloso que se siente de sus raíces, "soy un maya de lo cual me siento inmensamente feliz",

declaró.



La gala comenzó con el tema 'Adoro', seguido de canciones como 'Esta tarde vi llover', 'Contigo Aprendí' y 'No sé tú', sencillos que robaron suspiros, imprimiendo a la noche sabor a romance.



Fue con la cantante Aranza con quien interpretó a dueto 'Nada personal' y 'Dormir contigo' en un despliegue de camaderia e intimidad.



Durante el evento, Manzanero sorprendió al ser acompañado con músicos invitados como por ejemplo, Juan Macías y con su propio hijo, Juan Pablo Manzanero (acreedor a diversos reconocimientos por su trabajo como cantante, productor y arreglista).



Para concluir la tertulia, el ensamble musical conformado por todos los músicos invitados, la Orquesta Sinfónica, el Coro Infantil, y por supuesto el compositor yucateco, entonaron 'Tiempo de Amar', "invito a que todos cantemos esto que viene muy de acuerdo a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo", señaló Armando. Al término de la pieza se tomaron de las manos en una señal de unión y fuerza.



"El sismo del 7 de septiembre, tan solo en Oaxaca y Chiapas dejó más de 110 mil familias sin casa. Después del sismo del 19, las cifras en Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México siguen creciendo", reporta información de grupo Salinas.



Todos los fondos de este concierto serán destinados para la autoconstrucción asistida de vivienda en las comunidades más vulnerables.