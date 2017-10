Shakira habla de sus planes a futuro con Piqué tras rumores de separación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia México)

Shakira fue cuestionada sobre sus planes a futuro con Gerard Piqué, padre de sus hijos, tras los rumores que afirmaban habrían terminado su relación sentimental.



Durante un evento de su Fundación Pies Descalzos, fue que la intérprete de “Me enamoré” habló de sus planes a su futuro con el futbolista del Club Barcelona, los cuales por el momento no vislumbran una boda.



“Uy, te estás metiendo en muchas cosas”, respondió Shakira a la pregunta sobre algún plan de boda, y agregó: “la verdad que mira, yo siento que después del compromiso que hemos adquirido Gerard y yo, el crear una familia, esto es mucho más intenso, más sólido como vinculo, que quizá la ceremonia, un casamiento, la boda, la fiesta, los invitados”.



Finalmente, la colombiana no cerró la posibilidad de un día llegar al altar. “Yo no digo que no a esa posible situación, pero no es una prioridad, en este momento siento que el compromiso mutuo que hemos adquirido al juntar nuestras vidas y convertirnos en padres de estos dos niños, que son una fortuna para nosotros, una alegría, esto es obviamente estar casados, así nos sentimos”.