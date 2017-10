Lanzan primer adelanto de 'Los nuevos mutantes'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Normalmente las películas de superhéroes no se arriesgan por un género fuera de las que propiamente ya son. En algunos casos amerita una fusión, ya sea el ejemplo de "Capitán América y el Soldado del Invierno" (2014) con un leve tono de thriller político, y "Deadpool" (2016), con un potente humor negro.



Sin embargo, Marvel se atreve a presentar a los personajes de "X-Men" en una cinta de terror con "Los nuevos mutantes", cinta de 20th Century Fox que lanzó su primer adelanto.



Sin mayores detalles, el tráiler muestra a los cinco jóvenes protagonistas, quienes están recluidos por ser "peligrosos", según indica la doctora Cecilia Reyes, papel que recae en la actriz brasileña Alice Braga ("Ciudad de Dios").



Los cinco mutantes son interpretados por Maise Williams ("Game of Thrones"), Anya Taylor-Joy ("La bruja"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Henry Zaga ("13 Reasons Why") y Blu Hunt ("The Originals").



"Los nuevos mutantes" tiene programada fecha de estreno para el 13 de abril en Estados Unidos.