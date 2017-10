Diego Luna reflexiona sobre redes sociales en estreno de 'Privacidad'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor y director Diego Luna, uno de los más reconocidos en México, hizo un llamado urgente a utilizar las redes sociales con responsabilidad, pues todo lo que se comparte en ellas repercute de manera importante, incluso en contra de uno mismo.



“Nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo con esa información que compartimos. Ya basta de entrarle a este juego sin la conciencia de cómo nos va a afectar muy pronto. Usemos la tecnología como la usamos en el sismo que acabamos de vivir: para reaccionar, para organizarnos”, resaltó.



La tecnología, dijo, “no es para que las compañías nos hagan sus productos o para que los gobiernos nos pongan en el nicho del Twitter donde decimos lo que opinamos, pero realmente no afectamos, un retuit no sirve de nada”.



Lo que sirve, subrayó, “es salir a la calle, actuar, conectar con el otro, y entender qué necesita de nosotros. Hoy estamos en un país que nos requiere allá afuera y el teatro es ese refugio para agarrar fuerzas y hacer la diferencia”.



Diego Luna pronunció lo anterior al concluir la función de estreno de la obra “Privacidad”, que coproduce y en la que alterna el personaje estelar con Luis Gerardo Méndez, quien la noche del jueves subió al escenario para interpretar a un escritor que tiene problemas de comunicación.



El actor de películas como “Y tu mamá también” y “Milk” recordó ante los representantes de los medios de comunicación que durante más de un año el equipo de producción y él estuvieron trabajando en la obra. El diseño de proyección les llevó meses, por lo que en un inicio se hizo el montaje de manera básica a fin de que se pudieran trazar los efectos.



“Llevamos ensayando desde enero de este año, mientras que en juntas de diseño y preparación estamos desde octubre o noviembre de 2016. Ha sido un proceso largo que hoy culmina, hoy le entregamos la obra al público y a la prensa. Me da mucho gusto, estoy nervioso”, declaró Luna en su paso por la alfombra negra.



En torno a la temática de “Privacidad”, consideró que corresponde a cada persona decidir cuál es la línea entre el yo público y el yo privado.



“Cada quien escoge qué tanto quiere compartir y qué no. Deberíamos ser respetuosos con eso. La obra habla de valorar esa privacidad, esas cosas que son íntimas y que sólo nos pertenecen a nosotros. Es una reflexión urgente que debemos hacer porque ya no somos solamente nosotros, las redes sociales están exponiendo a todos los ciudadanos”, subrayó.



Reiteró que éstas se deben usar para lo que deben servir, como lo sucedido tras los recientes sismos en México.



“Ahí vimos la importancia de saber utilizarlas para organizarnos y conectarnos. Me acuerdo que en 1985 mi padre (Alejandro Luna) tardó 10 horas en cerciorarse de que mi familia y amigos estuvieran bien. Ahora nos llevó 20 minutos gracias a las redes sociales”.



Resaltó que son una herramienta muy útil que se debe utilizar con mucho respeto, conciencia y responsabilidad.



“Y preguntarnos qué es lo que pasa con toda esa información que estamos compartiendo. La nube no es esa cosa pachoncita que está allá arriba, es un lugar donde hay unos discos duros gigantescos que están en la propiedad privada de alguien. ¿A quién le estamos dando información tan preciada de nuestras vidas?



“Nadie lee los términos y condiciones en internet y es importante leerlos, porque nos estamos comprometiendo a cosas que no sabemos”, indicó.



“Privacidad” es una historia escrita por James Graham y Josie Rourke que, inspirada en el caso de Edward Snowden. Se estrenó en 2016 en el Public Theatre de Nueva York, protagonizada por Daniel Radcliffe (Harry Potter).



Bajo la dirección de Francisco Franco se presentará durante 20 semanas en el Teatro de los Insurgentes de esta ciudad, también con las actuaciones de Alejandro Calva, Ana Karina Guevara, Luis Miguel Lombana, Amanda Farah, Antón Araiza, María Penella, Antonio Vega y Bernardo Benítez.



Diego Luna informó que recién concluyó el rodaje de una película que dirigió Woody Allen, pero de la que aún no puede dar detalles.



“Llegué ayer de Nueva York y me fue increíble. La película sigue, no puedo hablar de ella hasta que esté terminada, pero agradezco mucho la oportunidad de trabajar con un director que admiro tanto y que ha sido un referente en mi vida.



“Me siento muy orgulloso de ser parte de ese proyecto, es un regalo enorme para un actor poder estar cerca de un cineasta que admiras tanto y ese fue mi caso”, concluyó Luna, quien a partir del 25 de octubre comenzará a dar funciones de “Privacidad”.