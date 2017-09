"Tempestad" de Tatiana Huezo es la apuesta de México para el Óscar y los Goya

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La película “Tempestad” de Tatiana Huezo es la apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.



La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) anunció el miércoles que buscará una nominación a ambos premios con este documental sobre una mujer encarcelada en una prisión dominada por el crimen y una madre que busca a una hija desaparecida.



“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas, muchas a lo largo de su camino, y la única certeza que tengo es la de saber que es una película que tiene una fuerza muy grande a nivel emocional a través de la voz de estas dos mujeres”, dijo Huezo el miércoles a The Associated Press tras el anuncio.



“Es una película que no deja indiferente y también es un viaje sensorial para el espectador a través de la imagen, del sonido y de todos sus aspectos narrativos”.



La cinta se ha exhibido en más de 80 festivales y ha recibido una treintena de premios. Se estrena el 20 de octubre en Nueva York. En la pasada entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano, causó revuelo al ser nominada en la categoría de mejor película, que suele reservarse a cintas de ficción.



Al final obtuvo los premio a la mejor dirección (Huezo), fotografía (Ernesto Pardo), largometraje documental y sonido (en un empate con “La 4ª compañía”).



“Realmente yo ya había cerrado un capítulo con ‘Tempestad’. Los Arieles fue un cierre de capítulo muy contundente y esto abre uno nuevo y me rebasa por completo. Es algo completamente inesperado”, dijo la directora emocionada.



La Academia Mexicana asume un riesgo con esta postulación, ya que existe la categoría de largometraje documental en los Óscar y en la categoría de cinta de lengua extranjera suelen premiarse obras de ficción. Sin embargo, fue una decisión consensuada.



“Resume el criterio de todos los votantes”, dijo a AP la presidenta de la Amacc, Dolores Heredia. “Es una película con enormes valores, … visual, sonora, visibiliza un asunto muy importante para nosotros, pero estéticamente tiene un valor extraordinario. Yo creo que se nos va a quedar entre nuestras grandes películas”.



El productor Nicolás Celis celebró que su filme se mantenga en el ojo público, pues esto podría ayudar a impulsar otros grandes documentales mexicanos.



“Si el documental es de lo que mejor se está haciendo en México agradezco que se abran las puertas a la par”, dijo Celis a la AP. “Esta película tuvo presencia en festivales de ficción, por ejemplo, donde muchas veces se le cierra la puerta al documental, y tuvo esa vida. No fue una vida de documental, tuvo una vida de película”.



Las nominaciones al Óscar serán anunciadas el 23 de enero del 2018, mientras que los Premios de la Academia serán entregados el 4 de marzo. Los Goya se entregarán el 3 de febrero; aún no se ha anunciado la fecha de las nominaciones.



México ha sido nominado al Óscar a la mejor cinta de lengua extranjera en ocho ocasiones, la más reciente en 2011 con "Biutiful" de Alejandro González Iñárritu, ganador de dos Premios de la Academia a la mejor dirección, por “Birdman” y “The Revenant". Hasta ahora el país no ha ganado la codiciada estatuilla.



En los Goya el cine mexicano ha sido postulado en 16 ocasiones y ha ganado dos premios a mejor película extranjera de habla hispana (una categoría hoy conocida como mejor película iberoamericana), por "El callejón de los milagros" de Jorge Fons (1996) y "Lo que importa es vivir" de Luis Alcoriza (1987).