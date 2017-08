Bruno Mars estrena el video de "Versace On The Floor"

(GH)

La actriz Zendaya protagoniza el nuevo video del más nuevo sencillo "Versace on the Floor" de Bruno Mars, informó Rolling Stone En el video, Mars y Zendaya son vecinos de apartamentos que se miran flotando en el pasillo.El video termina con el vestido de Zendaya literalmente golpeando el piso y una pantalla "The End" acompañada de un golpe en la puerta.Bruno Mars había comentado anteriormente a Rolling Stone que grabó al menos seis versiones diferentes de "Versace on the Floor", incluyendo una versión lounge.El sábado, el cantante anunció que donaría 1 millón de dólares de su concierto en Detroit a una organización que lucha contra la crisis del agua en Flint.