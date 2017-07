LaBeouf se disculpa por diatriba racista durante arresto

LOS ANGELES (AP )

Shia LaBeouf se disculpó por una diatriba racista contra agentes de policía y carceleros de Georgia que lo arrestaron el sábado por embriaguez en un lugar público.El actor escribió el miércoles en Twitter que ha estado luchando públicamente con su adicción “demasiado tiempo". Dijo que volvió a caer y lo atribuyó en parte a su total irrespeto hacia las autoridades.En su declaración, que fue confirmada como legítima por un publicista de LaBeouf, pidió perdón y dijo que estaba trabajando para alcanzar la sobriedad. No proporcionó detalles.La disculpa de LaBeouf llegó horas después de que el sitio de farándula TMZ publicara un video grabado mientras el actor era fichado en el que acusa a un policía de racista y le dice a un oficial negro que va ir al infierno. El actor hizo otros comentarios profanos antes de quedar en libertad bajo una fianza de 7 mil dólares.Los videos de la policía del condado de Chatham no estuvieron disponibles el miércoles.El astro "Transformers" fue arrestado en el vestíbulo de un hotel el sábado a las 4 a.m. por el Departamento de Policía de Savannah y poco después fue liberado. También fue acusado de alteración del orden público y obstrucción.