¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio por conmemorarse el aniversario del festival benéfico Live Aid que tuvo lugar en Londres y Philadelphia de manera simultánea un 13 de julio del año 1985.Este concierto tuvo como objetivo recaudar fondos para países en emergencia como Etiopía y Somalia.Para colaborar con la causa se sumaron músicos y bandas legendarias como Led Zeppelin, Queen, U2, Sting, Mick Jagger y The Who, convirtiéndose en el más grande evento del rock and roll jamás celebrado.Por la calidad de los artistas participantes, la duración de 16 horas y su audiencia millonaria, este concierto ser convirtió en un hito, trascendiendo los años hasta denominarse como una fecha simbólica del rock.