Concierto y serie para recordar a Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este fin de semana se conmemorarán los 60 años del fallecimiento del ídolo mexicano Pedro Infante y para ello su familia convocará a un magno evento en el Panteón Jardín, en el que entre otros acudirán Aracely Arámbula.



“Este año es muy especial, creemos que todo el año será de Pedro Infante, los festejos comenzarán este sábado en el panteón Jardín cómo lo hacemos año con año, solo que en esta ocasión esperamos la asistencia de más personas, estaremos varios Infante, irá Irma mi hermana, Lupita Infante Esparza, José Manuel Infante y van como 20 primos, hijos de hijas de mi papá”, detalló Lupita Infante.



Además en preparación para el centenario del natalicio de “Ídolo de Guamúchil”, Lupita Infante adelantó que la serie biográfica de su padre se estrenará en noviembre próximo a través de Las Estrellas y aunque aún no puede revelar quién dará vida al desaparecido intérprete, afirmó que en dos meses comenzará la filmación a cargo de Emilio Larrosa.



“Vienen sus 100 años y será impactante, se hará la serie, el señor Larrosa me ha prometido algo espectacular, ahorita están en vísperas de grabar en dos meses, ya están escribiendo el guión”, dijo.



Por si esto no fuera suficiente Lupita aseguró que se realizará un magno concierto en el Zócalo de la Ciudad de México al que asistirán diversas personalidades del mundo musical nacional.



“Lo del Zócalo de hará en noviembre y Televisa está ayudando a coordinar todo para que sea una gran fiesta como mi papito se merece”, apuntó.