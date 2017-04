Modelo Charli Howard muestra su celulitis

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo Charli Howard publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde se aprecia la celulitis que tiene.



Además escribió un mensaje en donde explicó que no hay nada de qué avergonzarse.



Howard dijo que pese a hacer ejercicio aún tiene celulitis y cuando era más joven solía envidiar a las chicas de su escuela que no tenían y cuyos cuerpos le parecían perfectos.



“Siempre que abría revistas, las modelos y celebridades que veía tampoco tenían celulitis y sí tenían se les avergonzaba en los tabloides a causa de ello. Como resultado, sentía que mi celulitis era vergonzosa o una rareza. No fue hasta que crecí y vi los cuerpos de otras mujeres que me di cuenta cuán natural es.



“No hay nada de qué avergonzarse… mi celulitis no es la parte favorita de mi cuerpo ni tampoco algo que grite a los cuatro vientos, pero sé que no me hace menos fea o es algo por lo que necesite sentirme avergonzada, así que no permitan que las haga sentir de esa manera”.



Howard no es la única modelo que ha compartido imágenes de ese tipo.



Ashley Graham incluso ha pedido que no se retoquen sus fotografías para eliminar la celulitis de sus piernas y trasero.