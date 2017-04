Viene con todo y su cola de caballo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La música no es la única protagonista del Palenque de la Expo Gan, pues la noche del 2 de mayo la comedia tomará lugar para llenar a carcajadas el recinto. Teo González, el conocido “comediante de la cola de caballo” habló para EL IMPARCIAL sobre lo que al público de Hermosillo le espera durante la presentación donde compartirá el redondel con Nora Velázquez “La Chabelita” y Leo Apodaca.



“Estoy feliz de compartir el escenario con mis compañeros: Con Leo que es de allí de Sonora y también Nora Velázquez, a quien me dará gusto de saludar. En cuanto a mi show, tendrá nuevos cambios, nuevo material, cosas que vamos metiendo de lo que sucede en nuestro entorno, aunque la gente siempre me pide lo que quiere escuchar, así que todos se van a divertir”, dijo Teo González en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Seguramente Nora Velázquez, que es el personaje de la Chabelita, podría planear algo con ella para el Palenque de Hermosillo. Estoy dispuesto a compartir el escenario con ella y con Leo. Somos muy buenos compañeros y amigos y algo podría surgir para ese día”, comentó.



Reírse de la vida cotidiana



Este año Teo regresa a Sonora con una rutina fresca y nueva que contiene chistes de la vida cotidiana, donde hará alusión a la polémica de Donald Trump así como sketches y monólogos donde la picardía y el doble sentido se hará presente.



“Tenemos que hablar del señor Donald Trump, porque yo digo que está mal de la cabeza porque ¿a quién se le ocurre maquillarse con cheetos? –risa-. Tocaremos temas variados, de niños, de padres, de monjas y más. Será algo nuevo que no he presentado en Hermosillo”, agregó.



“No me gusta tocar temas de tragedia ni nada de eso, pero sí sobre los temas cotidianos los tomamos y estudiamos para hacer chistes y tener nuevo material, porque a la gente le gusta reírse de lo que está pasando”, continuó.



“Mi humor no es totalmente blanco. Toco la picardía, el doble sentido, pero no soy majadero ni grosero. Me he ganado un buen lugar con el público por eso mismo, porque yo busco que la gente se divierta, que se la pase bien, porque a mis shows siempre van tanto adultos como niños y procuro que lo que hago sea apto para todos”, finalizó.



No te pierdas de esta espectacular Noche de Comediantes en el Palenque el próximo 2 de mayo. Los boletos están a la venta en Hotel Courtyard Marriot, Hotel Fiesta Americana y Discos y Novedades con precios de 150, 200 y 300 pesos.