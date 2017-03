'Kong: Skull Island' encabeza la taquilla con 61 millones

LOS ÁNGELES, California(AP )

Wolverine y King Kong se enfrentaron este fin de semana en las taquillas, y Kong resultó victorioso.



"Kong: Skull Island" debutó con 61 millones de dólares por venta de entradas el fin de semana, mientras que "Logan", en su segunda semana en las salas, generó 38,1 millones de dólares, de acuerdo a las cifras divulgadas el lunes por los estudios.



El thriller de Jordan Peele "Get Out", que tuvo un presupuesto de 4,5 millones de dólares, se aferró a los cinco primeros puestos al generar 20,7 millones de dólares para elevar su total de 110,7 millones en tan solo tres semanas.



La cinta religiosa "The Shack" se ubicó en el cuarto sitio con 10 millones de dólares, mientras que "The Lego Batman Movie" cierra los cinco primeros lugares con 7,6 millones de dólares.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "Kong: Skull Island", 61 millones de dólares

2. "Logan", 38,1 millones

3. "Get Out", 20,7 millones

4. "The Shack", 10 millones

5. "The Lego Batman Movie", 7,6 millones

6. "Before I Fall", 3 millones

7. "Hidden Figures", 2,7 millones

8. "John Wick: Chapter Two", 2,6 millones

9. "MET Opera: La Traviata (2017)", 1,8 millones

10. "La La Land", 1,7 millones