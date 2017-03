¡Para que vivas la fiesta!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fiesta más grande de Sonora está por empezar, pues fue ayer por la noche que la asociación ganadera dio los detalles de lo que será la Expo Gan Sonora 2017, que se llevará a cabo desde el 27 de abril hasta el 21 de mayo.



Este año, además de ser sede oficial de la Exposición Nacional Bragus Rojo 2017, la Expo Gan trae lo mejor en eventos artísticos y culturales para la diversión de la familia sonorense.



¡Cuidado o te van a hipnotizar!



Darian Kastellfeler se meterá a tu subconsciente, pues el también conocido como "el hipnotista más rápido de Latinoamérica" ofrecerá shows diarios de hipnosis donde incluirá magia, predicciones, lecturas de mente, terapias de superación personaly más, que llevarán al público sonorensea uno de los espectáculos más divertidos que hayavisto. No te lo pierdas de lunes a jueves a las 18:30 y 20:30 horas y de viernes a domingo a las 18:00, 20:00 y 22:00 horas.



¡Ponte las botas para bailar!



En la Expo Gan no pueden faltar las presentaciones gratuitas del Teatro Del Pueblo, que cada año pone a bailar a la familia sonorense con los artistas que traen lo mejor de sus éxitos musicales. Este añose contará con la presencia de Tropicalísimo Apache y Lalo Mora el sábado 29 de abril y el domingo 30 reunirá a Sonora Dinamita, Cadetes de Linares y Pauta Azul.



Los sábados de mayo serán para bailar en el Teatro del Pueblo, pues el día 6 de ese mes se presentarán Huracanes del Norte y La Concentración, para el día 13 abrirle paso a La Brissa yAlex Ramírez y Su Grupo Profetas. Finalmente, el sábado 20 de mayo cerrarán con broche de oro con Laberinto y Gran Jefe.



Además del Teatro del Pueblo, la Expo Gan trae los tradicionales festivales de las radios gruperas de Hermosillo durante los domingos de mayo. Arrancará el día 7 de ese mes con la 97.1 Los Número1, para seguir el día 14 con la 98.5 La Mejor FMy finalizar el 21 de mayo con la 90.7 FM La Kaliente.



¡Abran paso! ¡Ahí viene la novia!



La Plaza del Arte tiene este año gran variedad de espectáculos y artistas sonorenses para la familia, entre los que destacan las 2 funciones de la muy popular obra de teatro "Novia de Rancho", protagonizadapor la actriz Marisol Sánchez, que se presentará el miércoles 10 y jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas.



Además de la puesta escénica, todos los lunes a las 20:00 horas se contará con la presencia del Mariachi Estrella de Plataen vivo, con concursos para el público amante del canto donde habrá una gran final y se entregarán premios a los ganadores de la dinámica.



El foro también reunirá presentaciones de academias de baile, a Alex "El mimo", grupos de música country, salsa, norteño, sierreño, rock, y más.



¡Y no olvides el Palenque!



El Palenque trae este año una de las mejores carteleras, con artistas de géneros tan diversos y reconocida talla internacional como Alejandro Fernández (19 y 20 de mayo), Paulina Rubio y Cristian Castro (17 de mayo), Gloria Trevi (28 de abril), y muchos más.



La entrada a la Expo Gan 2017 seguirá en el costo de 50 pesos,con promociones para el día de las madres, del niño, del maestro, 2x1 todos los lunes y entrada gratuita para los adultos de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.