De Adele a Patti Smith, errores en vivo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Adele experimentó tristeza, alegría, euforia y pena en la reciente entrega de los premios Grammy.



Se encargó de abrir la gala y cerró como la principal ganadora de la noche, pues se llevó -entre otros- los premios de Canción del Año, Álbum del Año y Grabación del Año.



No obstante, durante la ceremonia también vivió un episodio que llamó la atención, pues cuando realizaba un homenaje a George Michael se equivocó, soltó una grosería en plena transmisión en vivo, se disculpó con el público y volvió a empezar la interpretación de “Fastlove”.



Su caso no es el único de celebridades que cometen errores en algún evento en vivo.



El año pasado Paulina Rubio se presentaba en los Premios Telehit cuando gritó “Los quiero, MTV”. Al percatarse del error completó la frase con “¡No vale nada, Telehit es el mejor!”, pero eso no impidió que fuera objeto de burlas en redes sociales.



Uno de los casos más recordados es el del presentador Steve Harvey, quien se equivocó al designar a la ganadora de Miss Universo 2015.

Su error provocó las lágrimas de Ariadna Gutiérrez, la representante de Colombia que había sido coronada, aunque la ganadora en realidad era la representante de Filipinas.



El año pasado, Patti Smith acudió a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, pero al interpretar el tema “A Hard Rain's A Gonna-Fall” se detuvo pues no podía continuar cantando y retomó poco después el tema.