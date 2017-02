"Playboy" regresa a los desnudos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un año después de sorprender con el retiro de mujeres totalmente desnudas de sus páginas en la versión estadounidense, la revista “Playboy” ha dado marcha atrás y su número de marzo/abril vuelve a mostrar a chicas sin ropa.En la portada de dicho número aparece una modelo topless, aunque el título “Naked is normal” (la desnudez es normal) alcanza a cubrir su pezón.Cooper Hefner, hijo del fundador de la revista -Hugh Hefner- siempre se mostró como uno de los grandes opositores a la medida de retirar los desnudos.En febrero del año pasado, Cooper se preguntó “¡¿qué demonios hace Playboy sin desnudos?!”.Cooper fue designado en octubre como jefe creativo y este lunes se refirió en Twitter al regreso de los desnudos.“Seré el primero en admitir que la manera en que la revista retrataba la desnudez era pasada de moda, pero quitarla por completo fue un error”, escribió.“La desnudez nunca fue el problema, porque la desnudez no es un problema. Hoy estamos recuperando nuestra identidad y redescubriendo quiénes somos”.Fue la edición estadounidense la que tomó la decisión de retirar los desnudos, en México, nunca se aplicó esa medida.Según “ New York Post ”, el nuevo número muestra senos y traseros, pero no hay desnudos frontales.