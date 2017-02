J Balvin y Cristiano Ronaldo presumen amistad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Looking for your new ambassador, @tagheuer @jcbiver ? Seems like I've found someone who perfectly fits the #DontCrackUnderPressure spirit, my great friend and amazing singer @JBalvin Una foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 8:01 PST

Buenas vibras / Good vibes @cristiano Un vídeo publicado por J Balvin (@jbalvin) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 8:59 PST

A través de fotos y un video, el cantante J Balvin y el futbolista Cristiano Ronaldo presumieron en redes sociales su amistad.El deportista recomendó al intérprete como embajador de una importante marca de relojes.“¿Están buscando un nuevo embajador Tag Heuer, JC Biver? Parece que he encontrado a alguien que encaja perfectamente con el espíritu #DontcrackUnderPressure, mi gran amigo y excepcional cantante J Balvin”, escribió Ronaldo junto a una foto con Balvin.“Mr Biver, ¿cómo está? Estoy aquí con un gran fan y su embajador, es un gran cantante, mire…”, dijo Ronaldo.“¿Qué pasa Mr Biver… no Justin Bieber, mire…. la familia”, mencionó J Balvin al momento que mostraba un reloj de dicha marca.En otro video, ambos mandaron saludos a sus fans.“Les voy a presentar a un parcero, a él no lo conocen pero igual yo le voy a dar la oportunidad para que alguien lo conozca y a ver si les gusta lo que hace…”, dijo Balvin y luego volteó la cámara hacia Cristiano, quien expresó:“Abrazo familia, mamacitas, papacitos un abrazo”, dijo el jugador del Real Madrid