Armando Manzanero se incomoda por preguntas sobre Juan Gabriel

Armando Manzanero fue cuestionado por los medios sobre el homenaje que se planea hacer para el fallecido Juan Gabriel el próximo mes, así como de los problemas de la obra “Amor Eterno” durante la firma de un convenio entre la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto Mexicano De La Radio.



El cantautor intentó dar su mejor respuesta a dichos cuestionamientos, no obstante, llegó el momento en que no pudo aguantar las preguntas de los medios y estalló con los reporteros que asistieron al evento.



Al respecto de su asistencia al homenaje que se prepara para “El Divo de Juárez”, Manzanero comentó: “mire señor, lo que sucede es que acuérdese que yo también trabajo en ese medio, y lo más seguro cuando se habla de viernes, sábado o domingo, yo casi nunca estoy porque yo también trabajo por donde se me dé. Pero indudablemente que la Sociedad debe estar invitada”.



Al cuestionarlo sobre si Iván Aguilera, hijo y heredero de Juan Gabriel, ya lo invitó, explicó: “es que las invitaciones no se hacen a nivel personal, se hacen a nivel institucional”. Y cuando le preguntaron por los derechos de la obra “Amor eterno”, dijo en tono incómodo “quién sabe reina, no sé nada del musical, yo sólo sé que la Sociedad no otorgó el permiso”.



Finalmente, al recibir la pregunta de los costos excesivos de los boletos para este concierto de homenaje a Juan Gabriel, Manzanero emprendió la clásica huida y dijo: “no sé, ya déjenme. No es problema de la Sociedad, es problema de los deudos.”









Fuente: Agencia México