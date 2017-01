Ignacio López Tarso festejará sus 92 años trabajando

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El 15 de enero Ignacio López Tarso cumplirá 92 años de edad, y su hijo Juan Ignacio Aranda explicó que festejará como a él más le gusta: trabajando, sobre todo después de haber hecho una pausa en la temporada de la obra “Un Picasso”, para someterse a una cirugía en diciembre pasado.



“El 12 de diciembre lo operaron, ya está dado de alta, está fuerte, tiene muchas ganas de regresar al teatro y está muy bien, lúcido, muy correcto de su memoria y sus facultades físicas, tiene la posibilidad de regresar al 100% como siempre ha estado en todas sus obras”.



Aranda comentó que esta operación ya estaba planeada desde mayo, cuando su papá fue intervenido para retirarle un tumor canceroso en el colón, procedimiento que requirió que le colocaran una colostomía que el primer actor tuvo que portar durante siete meses.



“Lo regresaron de la colostomía, porque está bien de su estómago, hay mucha gente que jamás puede hacerlo y se queda con su bolsita por el resto de su vida, mi papá está tan sano que esto estaba planeado, no es ninguna secuela o que recayera, es el procedimiento normal, porque significa que todo su aparato digestivo funciona correctamente”, detalló.



Quien interpreta al político corrupto Ramiro Silva de la Garza en “El señor de los cielos”, manifestó su descontento porque algunas publicaciones cuestionan la salud de su padre y consideran riesgoso su regreso. “Si regresa a su temporada es porque está bien, no arriesgaría estúpidamente su vida, puede regresar y vivir muchos años más”.



Este viernes, el protagonista de la película “Macario”, regresa al escenario del Teatro San Jerónimo Independencia, al lado de Gaby Spanic, y su productor Daniel Gómez Casanova reveló que el domingo habrá una sorpresa para él, un pastel para festejar su cumpleaños con el público.



“De todos los actores con quien he trabajado don Ignacio es el más cumplido y enérgico con su trabajo. Mi mayor maestro en el teatro, me ha demostrado en todos estos días su fortaleza. Desde El Cartero hasta el día de hoy siempre le festejamos, porque nos da mucho gusto verlo con tanta salud y ganas de trabajar”, dijo el productor.



Por su parte Juan Ignacio Aranda compartió cómo será el cumpleaños 92 de su papá, al menos en casa:



“Por lo menos le cantaremos ‘Las mañanitas’, comeremos juntos en familia como todos los domingos, él se va temprano al teatro, yo me echaré las dos funciones y después seguramente nos iremos a festejar con una cena”.