"Estar o no estar" en Sonora

Luego de dedicar gran parte de su vida a cuidar a su madre hasta que ella fallece, Augusto se muda a Tlacotalpan y por primera vez se fija en las mujeres. Ahí conoce a una joven ucraniana con la que comienza una amistad. Juntos ven pasar los días mientras ella espera junto al río a su novio y él se pregunta si el verdadero amor puede llegar a destiempo o acaso el destino no quiere verlos juntos.



Este drama romántico protagonizado por Aislinn Derbéz y Flavio Medina quedó a cargo de la producción del sonorense Horacio Castelo; y ahora invita a todo el público a no perderse de la historia de "Estar o no estar" que estrena hoy en Cinépolis Sendero.



"Es una película que yo produje que se llama 'Estar o no estar'. La protagoniza Aislinn Derbez, Flavio Medina, Angélica Aragón, Tiaré Scanda, Patricia Reyes Spíndola y su servidor. Es una historia de amor a destiempo, un drama romántico donde el protagonista empieza a vivir su vida cuando muere su mamá y se va a vivir al pueblo donde alguna vez fue feliz, en Tlacotalpan, Veracruz. Ahí conoce a la protagonista y se enamora perdidamente de ella, pero él tiene 45 años y ella 20 y además está comprometida con el hombre más guapo del pueblo", dijo Horacio Castelo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



IMPARCIAL.



"La verdad pasan cosas muy fuertes. Son almas gemelas y no se dan cuenta que son el uno para el otro hasta que es demasiado tarde. Cuando uno quiere, el otro no puede y viceversa. Esta película se estreno en el Festival de Guadaljada y en México en septiembre. Nos fue muy bien en taquilla y antes de entrar a Netflix la próxima semana estará en cartelera en cines de Sonora", continuó.



"Sólo en un cine de



Hermosillo"



Horacio Castelo pidió al público su apoyo para que "Estar o no estar" sea un éxito en Sonora, pues sólo estará exhibiéndose en Nogales, Ciudad Obregón y, en Hermosillo sólo en Cinépolis Sendero.



"Fue un reto enorme. Es mi primer película como productor independiente. Tenemos una casa productora y estamos muy contentos d que por fin llega a Sonora y que se exhiba en nuestro estado. Al igual que cuando se estrenó ‘El Capo’ voy a estar allá en las funciones para que la gente vaya"



"Ojalá hubiera más difusión al cine independiente, porque en México se estrenó en septiembre y aquí, en pleno enero, apenas se está estrenando. Tenemos muchísimo talento en esta película y apenas la distribuidora la trae a Sonora y a un sólo cine", finalizó.