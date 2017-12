Chileno Sebastián Lelio celebra nominación al Globo de Oro

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El director chileno Sebastián Lelio siente que “Una mujer fantástica” ha rebasado la experiencia cinematográfica con su mensaje social, en gran medida gracias a la actuación de su estrella Daniela Vega.



La cinta sigue a Marina, una mujer transgénero que tras la muerte de su pareja (Francisco Reyes) sufre el maltrato tanto de la familia del difunto amante como de la policía que investiga su deceso. Es la apuesta de Chile al Óscar y el lunes recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera.



“Estoy muy orgulloso de Daniela, de cómo ella enfrentó el desafío de una película que no significó solamente hacer un protagónico absoluto en el sentido de que es un personaje que pasa por un espectro emocional sino que además vuela, enfrenta tormentas de viento, canta dos arias de ópera, en fin, es un rol politonal de gran complejidad y ella es joven, no tenía mucha experiencia y entonces fue una apuesta a todo o nada”, dijo Lelio a The Associated Press en una entrevista telefónica momentos después del anuncio de su candidatura.



“Fue muy hermoso ver cómo ella se entregó por completo y encarnó con tanta complejidad y belleza este personaje”, añadió sobre su musa, cuya interpretación ha sido premiada y aclamada al punto de que se rumora que podría hacer historia el próximo año con la primera postulación al Premio de la Academia para una actriz transgénero. (Las nominaciones al Óscar se anuncian el 23 de enero).



“De alguna manera la presencia de Daniela y la carga que su cuerpo trae son el corazón de la película y ha sido muy lindo, muy emocionante ser testigo de cómo ella se ha convertido en una voz no solamente de la película sino que también en una especie de símbolo de todo lo que está fragilizado y acorralado”, dijo Lelio. “Parece que eso es muy poderoso porque de alguna manera es cuando el cine sobrepasa al cine y entra en el tejido social y eso es muy potente”.



“Una mujer fantástica” debutó en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio Teddy al mejor largometraje además del Oso de Plata al mejor guion, de Lelio y Gonzalo Maza.



La cinta también ha sido galardonada en San Sebastián, seleccionada como una de las mejores cinco películas en lengua extranjera por la Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos y en días recientes, en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix, se alzó con los honores a la mejor película, dirección y actuación femenina. El próximo año competirá también en los premios Independent Spirit.



Lelio, cuyos créditos incluyen “La sagrada familia” (2005), “El año del tigre” (2011) y la multipremiada “Gloria” (2013), se encuentra en Los Ángeles terminando de filmar una versión en inglés de esta última protagonizada por Julianne Moore cuya fecha de estreno aún no está definida.



“Ha sido muy emocionante poder revisitar lo que hay de universal en la historia (de ‘Gloria’) y ver a una intérprete tan poderosa como es Julianne Moore encarnando el personaje”, dijo de esta nueva experiencia. “Ha sido un placer, la verdad. Ya estamos en la última semana de rodaje”.



Por lo pronto saborea la candidatura de “Una mujer fantástica” al Globo de Oro, un honor por el que competirá con la cinta de Angelina Jolie "First They Killed My Father" (Camboya), así como "In the Fade" (Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The Square" (Suecia/Alemania/Francia).



“La verdad es que es una alegría para el equipo, para todos lo

s que hicimos la película, estar en ese grupo selecto de películas tan potentes que ellos han seleccionado”.



Y en cuanto a Vega: “Hablé con ella esta mañana y estaba muy feliz con la noticia”, dijo. “Ya está preparando su vestido”.



Los Globos de Oro, en su 75ta edición, se entregarán el 7 de enero en Beverly Hills, California.