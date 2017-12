Diego Luna recuerda su paternidad

(SUN)

Diego Luna se acordó de los primeros sentimientos que tuvo cuando se enteró que iba a ser padre. Todos ellos quedaron plasmados en la cinta Abel, de 2010.



“Abel es todo eso, el padre que yo no quería ser, los miedos que tenía. Si ven Mr. Pig también tiene cosas sobre cómo me sentía en ese momento, espero tener la oportunidad de hacer otra”, dijo el actor.



El también director explicó que Abel muestra la forma en la que los niños están creciendo muy rápido, porque así se les exige.



“Con tantas cosas que hay al rededor, los niños ya no tienen la infancia como la que yo tuve, yo quiero que mis hijos (Jerónimo de 9 y Fiona de 7) tengan una infancia muy larga”.



Luna estuvo el domingo a mediodía en la Cineteca Nacional con los actores José María Yazpik, Karina Gidi, Antón Araiza, Johanna Murillo y Cassandra Ciangherotti para hacer una lectura pública del guión del largometraje que él dirigió, como parte del cierre de MICA, plataforma para jóvenes cineastas.