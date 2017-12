Líder de Queens of the Stone Age golpea a fotógrafa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Thanks to Josh Homme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Una publicación compartida por Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 11:38 PST

Un lamentable hecho tiene al líder y cantante de la banda Queens of the Stone Age, Josh Homme, en la mira del público.Durante un concierto que brindó con su banda el sábado pasado en Los Ángeles, California, el rockero pateó en la cara a una fotógrafa que se encontraba registrando la presentación.El hecho fue grabado por un fanático que se encontraba en el lugar, algo que a Homme le ha costado una buena cantidad de críticas por su acto.Chelsea Lauren, la agredida, armó que denunciará al intérprete tras pasar el resto de la noche en urgencias producto de la agresión.“Fue obviamente intencional”, dijo Lauren en una entrevista con Variety. “Lo vi venir y estaba disparando (con su cámara). Lo siguiente que sé es que su pie se conecta con mi cámara y mi cámara se conecta con mi cara. Me miró directamente, balanceó su pierna hacia atrás con fuerza y me pateó en la cara.Continuó actuando, me sorprendió. Como que dejé de mirarlo, me puse de pie y estaba sosteniendo mi cara porque me dolía mucho”, sumó Chelsea.Se disculpa. Por su parte, Josh Homme ofreció sus disculpas mediante un video publicado en las redes sociales de Queens of the Stone Age.“Anoche en una actuación de Queens of the Stone Age patée la cámara de una fotógrafa. La cámara golpeó a la fotógrafa en su cara y su nombre es Chelsea Lauren. Sólo me gustaría disculparme con ella. No tengo ninguna excusa o razón para haber hecho lo que hice”, sostuvo el artista en la publicación.“Lo siento, realmente. Espero que estés bien. He cometido muchos errores en mi vida y el de anoche definitivamente fue uno de ellos y me disculpo por eso.“Quiero ser un buen hombre, pero creo que anoche definitivamente fallé (...) El rock and roll es una cosa maravillosa. Se supone que debe salvar a la gente, no hacerle daño. Chelsea, espero que estés bien. Entiendo que tengas que hacer lo que tienes que hacer. Sólo quiero que sepas que lo siento y que tengas buenas noche”, sumó el guitarrista tomando en consideración las acciones legales que realizará la afectada.La banda californiana de rock fue formada en 1997 por Homme.Fuente: Emol/GDA