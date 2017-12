Felipe Nájera forma frente para cambiar la ANDA

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Actores de cine, televisión y doblaje manifestaron su apoyo al secretario del Trabajo y Conflictos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Felipe Nájera, en su lucha contra lo que consideran una “demanda perversa” en la que se le acusa por discriminación y que llegó al ámbito judicial.



Es el Movimiento Regeneración, que integra a un numeroso grupo de artistas, entre ellos Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho, Angelina Peláez, Evangelina Sosa y Luisa Huertas, que se reunió para mostrar su apoyo a Nájera.



Destacaron que si alguien quiere modernizar y transformar a la ANDA se le empieza a desprestigiar porque así es más fácil desviar la atención para no salir del anquilosamiento en que se encuentra.



El actor Alfredo Barrera argumentó que en la actualidad hay dos de sus compañeras, de las que no divulgó sus nombres, que acusan a Felipe de estar “discriminando, obviamente esto ha sido orquestado y pagado por quienes no quieren que el sindicato cambie y ahora estamos en esta lucha de la que esperamos salir adelante”.



Barrera argumentó que esas personas no quieren que el sindicato cambie. “Esta lucha tiene más de 25 años y se ha dado con diferentes personas para limpiar el sindicato. Ahora con Felipe se está cristalizando y por eso empiezan a hacer un golpeteo político y moral contra él, para sacarlo de la jugada política el próximo año”, dijo en referencia a que la ANDA tendrá elecciones para cambiar su actual comité.



En tanto, Daniel Giménez Cacho consideró: “Hay distintos niveles de oposición al cambio, hay un nivel político de lo que significa la defensa de los derechos a aceptar la homosexualidad pero también hay una resistencia ideológica, que es un nivel que nosotros no comprendemos, hay resistencia en el desvío de dinero y malas administraciones”.



Giménez Cacho agregó que hay una denuncia que está en curso y están investigando. “Pero le pegan a un luchador de los derechos humanos, a un luchador social, a un luchador de un movimiento que está tratando de ver que todos tengamos los mismos derechos”.



Barrera precisó que esta lucha de Nájera inició desde hace años, pues luchó primero por la homologación de los derechos de las parejas, puesto que sólo los hombres podían suscribir a sus esposas para que obtuvieran servicio médico. “Mientras que las mujeres, homosexuales y lesbianas no tenían derecho a hacerlo, entonces él empezó a presionar y lo apoyamos en esa lucha y lo consiguió para él y su pareja y para todos”.



Mencionó Barrera que como secretario del Trabajo y Conictos, Nájera y su equipo descubrieron muchas anomalías, entre ellas, problemas de hace 80 años que no se habían arreglado. Además de que las leyes fueron rebasadas: “nos quedamos atorados en los 40 y 50 y en esos cotos de poder que el sindicato era un monedero, entra tanto dinero al sindicato que ni nos enteramos”.



En tanto, Anilú Pardo expresó que apoyan a Felipe Nájera porque desde su trinchera ha querido transformar para bien al sindicato y lo respaldan para contribuyen a la transformación del país.