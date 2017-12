México en la mira de Cantet

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El director francés de La clase, película con la que Laurent Cantet fue aclamado mundialmente y ganó la codiciada Palma de Oro en 2008, dice que le gustaría filmar en México.



Aunque los temas del cineasta se caracterizan por la exploración de la sociedad francesa, lo cierto es que también es un creador al que le gusta mirar otras culturas y ha filmado en dos ocasiones en Cuba, una en Canadá y otra en Haití y no descarta hacerlo en México en algún momento, sólo necesita un pretexto.



“Nada mejor que estar frente a una situación que no es la que conoces para despertar la creatividad y a trabajar con otras culturas así que, ¿por qué no hacerlo en México? Me encantaría”, aseguró el director galo.



El cineasta se encuentra presidiendo el Jurado del 2º Festival Internacional de Cine y Premios de Macao en el que compiten 10 películas procedentes de todo el globo terráqueo y que reúne lo mejor de la cinematografía china.



El director, que también presenta su nuevo filme llamado The workshop en el festival asiátic, dijo que para él, ser jurado siempre es algo muy interesante.



“Porque eres completamente virgen ante la experiencia y no tienes ningún juicio armado, tan sólo tu reacción y lo que empiezas a discutir con tus colegas después de ver las películas. Eso me encanta porque en muchas ocasiones esas charlas me hacen pensar en otros puntos de vista y valorar ciertas cosas. Además de que las personas que forman parte de un jurado suelen volverse amigas”, explicó a la vez que recordó una de las mejores experiencias que ha tenido como juez, precisamente en México.



“Fue en el Festival de Cine de Morelia, que es uno de mis festivales favoritos en el mundo. Me encantó estar ahí como jurado hace tres años y ahora que volví al 15 aniversario con mi nuevo lme The workshop (L’Atelier). Algo que me encanta de Morelia es la proximidad que se crea con la audiencia y con los otros invitados. Es un festival que tiene el tamaño perfecto, muy equilibrado, en donde todo el mundo puede conocer a los demás y crea la atmósfera ideal para que las personas puedan hablar de las películas”, aseguró el director, que empezó a hacer cine por casualidad pues la fotografía la que lo llevó a crear historias en la pantalla grande.



“Cuando era muy joven empecé haciendo imágenes de todo lo que me rodeaba. Después empecé a experimentar haciendo series de fotos que contaban historias y finalmente me di cuenta de que lo que quería hacer era cine y entré a la escuela de cinematografía en París y entonces empecé a hacer largometrajes”, recordó el cineasta, que se formó en la escuela fílmica más prestigiosa de Francia llamada La Fémis, en donde conoció a un amigo con el que trabaja hasta la fecha, Robin Campillo, otro prodigio del cine mundial, guionista de La clase y The workshop, entre otras piezas, y a su vez director de Beats per minute, cinta ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2017.



De este duplo prodigioso que ha creado con el guionista marroquí, Cantet contó:



“A Robin lo conozco desde hace 30 años y para mí es fundamental trabajar con alguien que me confianza en mí mismo. Lo mismo me pasa con el fotógrafo de mis cintas Pierre Milon, quién trabaja conmigo desde hace décadas. Creo en los sets felices. Si vas a pasar tanto tiempo en un proyecto, tienes que hacerlo con la gente que quieres”.