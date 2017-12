Buscará Del Toro 7 Golden Globes

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

El mexicano Guillermo del Toro encabeza las nominaciones a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen las categorías de Mejor Director, Mejor Película de Drama y Mejor Guion, en esta última con Vanessa Taylor, gracias a su película “La forma del agua”.



Los nominados a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fueron dados a conocer este lunes.



Por Mejor Película de Drama “La forma del agua” peleará con “Dunkerque”, “Call Me By Your Name”, “The Post” y “Tres anuncios por un crimen”.



Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh (“Tres anuncios por un crimen”), Christopher Nolan (“Dunkerque”), Ridley Scott (“Todo el dinero del mundo”) y Steven Spielberg (“The Post”).



“La forma del agua” también está nominada en las categorías de Mejor Actriz de Drama (Sally Hawkins), Mejor Actor de Reparto (Richard Jenkins), Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer) y Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat).



Esta es la película más humana y emotiva de la filmografía de Guillermo del Toro, según las propias palabras del cineasta mexicano.



“Es la primera película que hago con un aliento vitalista. Grandes producciones como ‘Titanes del Pacífico’ y ‘Hellboy’ tenían ya un poco de ese sentimiento, pero esta película es profundamente personal y real.



“Al contrario que ‘El espinazo del diablo’ o ‘El laberinto del fauno’, que hablaban de la pérdida, de la poesía de lo que se llevó el tiempo, esta película es un canto a favor de la vida. Es momento de apostar por la vida y por lo que podemos tener”, destacó el cineasta en entrevista con la agencia EFE.



“La forma del agua” narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.



El filme, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con “El laberinto del fauno”, obra que le valió una nominación al Mejor Guion Original.