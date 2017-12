Mexicano es favorito en los Globos de Oro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un mexicano y su película son quienes se postulan como los favoritos de los Globos de Oro 2018, pues ayer lunes 11 de diciembre se reveló la lista de nominados para los galardones, donde "The Shape of the Water" (La Forma del Agua), de Guillermo Del Toro figura en 7 categorías.



El filme más reciente del director nacido en Guadalajara podría llevarse el galardón como "Mejor película", "Mejor actriz de Drama" (Sally Hawkins), Mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), "Mejor actor de reparto" (Richard Jenkins), "Mejor guión", "Mejor director" y "Mejor banda sonora original".



La historia de Del Toro competirá por los premios principales de los Globos de Oro contra películas como "The Post", de Steven Spielberg y "Three Billboard Outside Ebbing, Missouri", las cuales obtuvieron 6 nominaciones cada una.



Para la categoría de "Mejor película de comedia/musical", el filme "The Greatest Showman" figura como una de las favoritas de este año donde el protagonista Hugh Jackman también está nominado como "Mejor actor" de dicho género cinematográfico. Así mismo, "Lady Bird", "The Disaster Artist", "Get out" y "I, Tonya" también disputarán el premio principal para Comedia/Musical.



Finalmente "Coco", la nueva producción de Disney Pixar es la favorita para llevarse la estatuilla como "Mejor Película de Animación" junto a "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".



HBO y Netflix lideran la televisión



Este año, la serie televisiva "Big Little Lies" protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, es la más nominada de los Globos de Oro al postularse en 6 categorías entre las que figura la principal como "Mejor miniserie del año"."Feud" es la segunda competidora más fuerte de la televisión con 4 nominaciones mientras le siguen "The Handmaid’s tale", "This is us", y "Fargo" con 3 cada una.



Algunas de las series que también figuran para galardonarse en los Globos de Oro 2018 son "13 reasons why", "Outlander", "The Crown" (segunda temporada), "Stranger Things" (segunda temporada" y "Game of Thrones" (séptima temporada). La ceremonia de los Globos de Oro 2018 se llevará a cabo el próximo 7 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.