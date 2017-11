Shawn Mendes y U2 brillan en los MTV EMA 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cantante canadiense Shawn Mendes y la banda irlandesa U2 brillaron en la ceremonia 2017 de los MTV Europrean Music Awards (EMA).



Mendes recibió dos de los premios principales de la noche: el de Mejor Artista y el de Mejor Canción por "Ther's Nothing Holdin' me back".



U2, por su parte, interpretó el tema "Get out of your own way" desde Trafalgar Square, número que fue transmitido a mitad de la ceremonia, en la SSE Arena de Wembley, en Londres.



Hacia el final de la gala, la agrupación fue reconocida con el premio Global Icon, presentado por Jared Leto.



"U2 cambió mi vida. (El disco) "The Joshua Tree" se convirtió en el 'soundtrack' de mi juventud. No es sólo una banda, es una forma de vida. Nos inspiran", declaró Leto antes de presentar a la banda.



El guitarrista The Edge recibió el galardón que dedicó a Bono, quien al final interpretó "Blinded by your grace".



Otra de las figuras fue el rapero Eminem, quien abrió la ceremonia junto a Skylar y se llevó el galardón de Mejor artista Hip Hop.



Camila Cabello, Demi Lovato, Kesha, The Killers, Charli XCX y David Guetta formaron parte de los números musicales, al igual que Rita Ora, quien condujo la entrega de premios.