Lista de ganadores de los MTV EMA 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mejor canción

Shawn Mendes, “There's Nothing Holdin' Me Back”



Mejor video

Kendrick Lamar, “Humble”



Mejor artista

Shawn Mendes



Mejor artista nuevo

Dua Lipa



Mejor artista pop

Camila Cabello



Mejor artista rock

Coldplay



Mejor artista alternativo

30 Seconds To Mars



Mejor artista electrónico

David Guetta



Mejor artista hip hop

Eminem



Mejor actuación en vivo

Ed Sheeran



Mejor actuación world stage

The Chainsmokers



Mejor actuación push

Hailee Steinfeld



Mejores fans

Shawn Mendes



Mejor look

Zayn Malik



Icono global

U2