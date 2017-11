'La piloto' Livia Brito volará a otro continente

(Agencias)

Para la segunda temporada de La piloto, todo parece indicar que la protagonista tendrá su propia empresa y hay amplias posibilidades de

filmarse en otro continente.



Livia Brito, actriz que da vida al personaje principal, revela que eso viene en la sinopsis que le fue entregada al término de la primera entrega.



“Comenzamos filmaciones en febrero y al aire iría en junio o julio. No me han mostrado los guiones, al principio leí la sinopsis y por ahí hay noticias de que podemos quizá irnos a filmar

a otro continente.



“Creo va sobre una historia de que Yolanda (el personaje) monta su propia empresa, es ama y señora de su propio negocio y viene más

recargada porque ahora sus antagonistas son mucho más fuertes”.



La cubana de 31 años subraya que, al contrario de la primera parte, no se basa en una historia verídica. Indica que la historia ya será

invención de los escritores a cargo.



Lo único que bien sabe la también estelar de la telenovela Abismo de pasión, es el descanso necesario para la nueva temporada.



Ella misma incitaba a sus compañeros a saltar con ella de edicios,

para ser una escena realista.



“Debo entrenar al doble, en la primera estuvo fuerte, tuve cansancio extremo, no de cosas de peligro, de stunt, pero era agotador. Me

encanta la adrenalina”, dice.