'El Burro' Van Rankin revela cuánto gana en 'Hoy'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El conductor Jorge “El Burro” Van Rankin se convirtió en tendencia en Twitter luego de revelar cuánto gana en el programa “Hoy”, de Televisa.



A principios de octubre, Van Rankin acudió como invitado al programa por internet “La Saga”, de Adela Micha, en el que también estuvo la actriz Bárbara de Regil.



Durante un momento de la charla, Micha le dijo a Van Rankin, “¿tú estás en 'Hoy' no? Hijo tú trabajas un chorro”. “¿Y sabes lo que pagan?", respondió “El Burro”.



“Yo me atrevo a decirlo públicamente cuánto me pagan por programa. Cuatro mil varos por programa. Te lo juro por Dios. 80 mil pesos al mes”, añadió.



"Para lo que es la televisión, está muy mal pagado", añadió después Van Rankin y se quejó de que a Esteban Arce le pagan más, pese a las polémicas que han enfrentado. Pese a que el video tiene más de un mes, resurgió y Twitter se llenó de críticas y burlas para el conductor.