'Thor' sigue al tope de las taquillas de cine

LOS ÁNGELES, California(AP )

"Thor: Ragnarok" añadió 56,6 millones de dólares en su segundo fin de semana a sus recaudaciones en salas de Estados Unidos y Canadá, para elevar su total a 211,6 millones, informaron los estudios cinematográficos el domingo.



La cinta superó fácilmente a dos debutantes: la comedia "Daddy's Home 2" y la adaptación de la novela de Agatha Christie "Murder on the Orient Express".



"Daddy's Home 2", que añade a John Lithgow y a Mel Gibson a la fórmula de Will Ferrell y Mark Wahlberg, fue segunda con 30 millones de dólares.



"Murder on the Orient Express", con un reparto cargado de estrellas, se ubicó tercera con 28,2 millones.



"A Bad Moms Christmas" quedó en cuarto sitio, con 11,5 millones en su segunda semana, y "Jigsaw" cerró las primeras cinco, con 3,4 millones.