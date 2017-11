Denisse Franco, con pinta de reina

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Su personalidad, honestidad y belleza natural son las cualidades que hacen de Denisse Franco una fuerte contrincante a vencer en Miss Universo 2017, a realizarse este 26 de noviembre en Las Vegas.



Así lo considera la sinaloense, pues se preparó al máximo en El Instituto by Lupita Jones, donde tomó cursos avanzados de maquillaje que, asegura, la harán lucir radiante en el certamen.



"Desde los 4 años me gusta maquillarme. Yo era muy curiosa y veía a mi mamá que se arreglaba las pestañas, las cejas, y yo la imitaba porque quería ser como ella. ¡Era muy traviesa!



"Ya más grande me ponía a ver videos de YouTube, tutoriales de maquillaje y así fui aprendiendo. Me gusta mucho maquillarme y realmente siento que es un arte", recordó Franco, de 19 años, en entrevista.



Por sus rasgos tan marcados, la joven compartió que siempre trata de usar tonos neutrales y suaves, que resaltan su belleza natural.



"Para eventos especiales es cuando realmente me maquillo y me esmero, ¡me tardo alrededor de dos horas para lucir hermosa! Entre la ceja, los labios y todo... Pero también me encanta andar al natural, pues lo que hace el maquillaje es destacar tu belleza. Te realza, no te transforma", puntualizó.



La joven, originaria de Culiacán, viajó ayer a Las Vegas, donde tendrá varios días de preparación intensiva antes de la final del concurso, que se transmitirá en vivo el 26 de noviembre a las 17:45 horas, por Azteca 13.



Para sacudirse los nervios e inspirarse, Franco cuenta con el apoyo de sus seres queridos.



"Mi amuleto es mi familia, la llevo en el corazón siempre. Ellos son mi pilar, quienes me mantienen de pie, me impulsan para adelante y siempre me han inspirado para alcanzar mis sueños", aseguró.



Sueña ser médico

La también modelo suspendió sus estudios en Medicina para representar a México en el concurso de belleza. Y sabe que si triunfa, su vida podría tomar un giro inesperado.



"Miss Universo es un trampolín para otras oportunidades y uno nunca sabe lo que puede llegar. Yo estoy abierta a lo que venga, por eso entré a los concursos de belleza.



Sin embargo, su meta real es convertirse en la doctora que siempre soñó ser.



"Mi sueño siempre ha sido ser médico, estoy segura de eso. Jamás me imaginé que iba a estar en un concurso de belleza. Lo bueno es que han habido buenos resultados a raíz de esa decisión".