EduardoYáñez, el actor víctima de su ira

(SUN)

Al actor Eduardo Yáñez se le puede recordar no sólo por telenovelas como “Marielena” o “Fuego en la sangre”, si no también por los

escándalos e incidentes violentos que ha protagonizado.



Yáñez inició su carrera en los años 80, en producciones como “El hogar que yo robé” y “El malecio”.



Después protagonizó en Estados Unidos “Marielena” y “Guadalupe”, razón por la que estuvo vetado en Televisa.



En 2005 volvió a nuestro país para sumar a su carrera varios éxitos consecutivos como “La verdad oculta”, “Destilando amor”, “Fuego en la sangre” y “Corazón salvaje”, entre otros.



A la par de su regreso a México, el actor protagonizó algunas polémicas. En 2007 arrojó al suelo la grabadora de un reportero.



“Los actores no tenemos la culpa de que no nos traten con respeto”, justificó entonces.



En 2010, durante la grabación de “Corazón Salvaje”, fue captado agrediendo a una fan, quien le gritó “sangrón” por no hacerle caso, a lo que él respondió “sangrona tu madre, gorda asquerosa”. Un par de años antes también se le vio arrojando agua a unas seguidoras.

También se dijo que Yáñez peleó con el director de escena Salvador Garcini en las grabaciones de “Amores verdaderos”.



En marzo de 2009 fue demandado en Miami por no pagarle a un amigo que le hizo varios préstamos por más de once mil dólares.



Yáñez confesó en una entrevista en 2013 que tuvo problemas con el alcohol y cinco años estuvo sumido en su adicción. “Cuando comencé

a tomar agua con loción, entonces dije basta”, señaló.



Esta semana su ira volvió a meterlo en problemas cuando le dio una cachetada a un reportero. Por el incidente podría enfrentar cargos en Estados Unidos.