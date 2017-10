Guillermo del Toro se desmarca de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

In 1997 on MIMIC I didn't get Harvey. I got Bob. My one and only film w MIRAMAX/DIMENSION https://t.co/8AhH5weRsx — Guillermo del Toro (@RealGDT) 12 de octubre de 2017

Ante la ola de escándalos en los que está involucrado Harvey Weinstein, al ser acusado de acosar a diversas actrices en Hollywood, Guillermo del Toro se deslinda del magnate de los medios al asegurar que nunca trabajó con Harvey sino con su hermano Bob.En 1997, Del Toro realizó su cinta “Mimic”, producida por la entonces empresa de los Weinstein Miramax y en la que participó Mira Sorvino, actriz que hace unos días acusó a Harvey de acosarla sexualmente.En una reciente conferencia en Reino Unido para presentar su nueva cinta “The Shape of water”, Del Toro calificó la experiencia con los Weinstein como de las peores que le han pasado en su vida, comparándola incluso con el secuestro que sufrió su padre por aquellas épocas.“Mi primera experiencia en Estados Unidos fue casi mi última experiencia porque fue con los Weinsteins en Miramax. Ocurrieron dos cosas horribles a finales de los 90: Mi padre fue secuestrado y trabajé con los Weinstein. Y no sé cuál fue peor. El secuestro tuvo más sentido. Realmente odié la experiencia [de Mimic] pero aprendí a luchar"”, dijo ante la audiencia.Este jueves, Guillermo ha utilizado su cuenta de Twitter para dejar claro que a quien él se refería durante su discurso de una noche antes era a Bob Weinstein y no a Harvey, con quien él no trabajó de forma directa.“En 1997 en MIMIC no conseguí a Harvey. Me fui con Bob. Mi única película con MIRAMAX / DIMENSION”, señaló en su tuit Del Toro.Minutos más tarde, el cineasta tapatío contestó un tuit publicado por Mira Sorvino en el que ella decía que “¡Es hora de que tomemos nuestro poder y terminemos la cultura de # asalto sexual y abuso! ¿Por qué me presenté @TIME?”, a lo que Del Toro respondió “Puedo decir esto (re: MIMIC): Tuve la oportunidad de sobrevivir porque Mira se me pegó valientemente. Integridad, inteligencia y honestidad”.