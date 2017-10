Cuando Eugenio Derbez desairó a Alfonso Cuarón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor y director Eugenio Derbez reveló que desairó al galardonado cineasta mexicano Alfonso Cuarón cuando éste lo invitó a participar en su ópera prima “Sólo con tu pareja”, estrenada en 1991.



“Me llamó para hacer su primera película. Él aún era estudiante, nada más que yo no pude. De haber sabido lo que Alfonso iba a ser, no le hubiera dicho que no. Ambos éramos muy jóvenes, pero ojalá algún día se me dé la oportunidad de trabajar con él”, reveló Derbez en entrevista.



Admitió que ambos han platicado acerca de la posibilidad de ahora sí trabajar en conjunto, pero los tiempos de nuevo no coinciden.



“No hay planes. Yo estoy en la postproducción de mi película y él recién terminó de filmar una que hizo en México y que ahora está en postproducción. Además, tengo el proyecto de dos películas más”, explicó.



“Ojalá que esa oportunidad no se dé en un futuro muy lejano porque de verdad, me encantaría trabajar con él. De hecho, soy fan de Alfonso”, subrayó.



En tanto surge un proyecto cinematográfico que una sus talentos, Eugenio Derbez informó que estará apoyando a Cuarón a través de Mexico Rises.



Es una iniciativa creada por el ganador del premio Oscar (Gravedad 2014) y su productora Esperanto Filmoj, en colaboración con Anonymous Content y Participant Media, con el propósito de apoyar a los damnificados por los recientes sismos en el país.