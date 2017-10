Jorge Ramos critica agresión de Eduardo Yáñez; éste le responde

TIJUANA, Baja California(GH)

Nada, nunca,en ninguna parte, justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 12 de octubre de 2017

Si esque ustedes son intocables — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017

La agresión del actor Eduardo Yáñez contra un reportero desató en redes sociales una guerra de declaraciones.A ésta, se sumó la opinión del reconocido periodista Jorge Ramos, quien a través de su cuenta de Twitter, criticó la reacción del actor mexicano."Nada, nunca, en ninguna parte, justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia", publicó.La respuesta de Yáñez no se hizo esperar y ahí mismo le reviró: "Si es que ustedes son intocables".Posterior a eso, no se hicieron esperar los retuits y respuestas de parte de decenas de usuarios de la red social en las que tanto atacaban como defendían al actor.