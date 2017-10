Cara Delevingne acusa a Harvey Weinstein por acoso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo y actriz Cara Delevingne se ha sumado a la larga lista de acusadoras contra Harvey Weinstein.





El currículum del poderoso productor de Hollywood está ahora empañado por tres supuestas violaciones, tocamientos y acoso sexual desde la década de los 90.



La modelo escribió en un largo mensaje en Instagram que Weinstein abordó inadecuadamente temas sexuales en una llamada telefónica y una junta de trabajo, además de que intentó que Delevingne besara una mujer frente a él.



Dijo que ella no accedió y salió de la sala donde se encontraba. Agregó que finalmente le dieron un papel en una película de The Weinstein Co. y que se sintió “horrible por hacer esa película”. La modelo señaló que tuvo miedo de hablar en el momento sobre el incidente porque sentía que ella era quien había hecho algo mal y no quería afectar a la familia del productor.