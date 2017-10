Susana Zabaleta se une a las listas de los youtubers

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante abrió su canal de videos en donde abordará temas que le interesan a las mujeres de 50.



“No existe un canal en donde las mujeres de mi edad puedan decir, hablar, gritar, escupir, lo que sea. Quiero colaboradoras que así, hablen de cosas que nos importan a las mujeres. Cosas que hablen sin censura”, comentó la también actriz.



A través del portal sz8.tv, Zabaleta escuchará a las mujeres de cinco décadas y sus inquietudes, las cuales no ha podido abordar en otros

medios.



“Son tantos cambios hormonales, son demasiadas cosas, de esas a los hombres les da hueva. ¿qué nos preocupa a nosotros de los

hombres? No lo decimos, porque pensamos en el qué van a decir, qué van a pensar, no vayan a sentir que los ofendemos”, añadió.

Esta faceta es una más de sus actividades para este fin

de año, que además incluyen la presentación en la ópera Carmina Burana que se presentará el 22 y 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.



“Es la primera vez que me toca estar en un espectáculo con más de 300 personas en el escenario, además de que es hacer algo que

siempre he amado, que es la ópera”, dijo.