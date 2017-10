Carla Morrison le canta al amor y al desamor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A diferencia del show que ofreció el domingo pasado en el zócalo capitalino que estuvo cargado de un aire político, en su concierto de este miércoles Carla Morrison prefirió darle más peso a sus temas de desamor que a pronunciarse acerca de la situación política y social del país.



Con un escenario lleno de globos blancos que asemejaban nubes, la intérprete llegó al Metropólitan en punto de las 20:30 horas para cantarle al amor y al desamor por alrededor de dos horas en donde pudo compartir sus experiencias de vida convertidas en canciones y así cantar, reír y también llorar con el público que acudió a verla.



Con Carla cantaron por alrededor de dos horas los mismo chicas que chicos, niños, niñas, personas maduras, un abanico de mexicanos, que quien como ella dijo representan la multiculturalidad del país.“Hola, buenas noches, ¿están listos para el amor esta noche?, Que bueno que vinieron, nos lo merecemos”, señaló la interprete para inmediatamente entonar el tema “Eres tú”.



Durante la velada, Morrison portó una corona, mostró sus curvas con el ceñido atuendo que portaba, el cual complementaba con una capa blanca que hacía ondear al ritmo de sus temas como “Me encanta”, “Olvidé” y “Pan dulce”.

Junto a ella estuvo su banda de músicos, pero para esta ocasión especial también la acompañaban una orquesta de viento, junto a quienes hizo reversiones de algunas de sus canciones como “Vez primera”, “Flor que nunca fui”, “Maleza”, “Disfruto”, “Este momento” y “Te regalo”.



Durante el show, con el que cerraba su actual gira “Amor supremo tour”, la cantante invitó a los asistentes a no distraerse de las verdaderas cosas importantes de la vida.

No hay que olvidarnos de la importancia de vivir, los teléfonos nos distraen, al estar metidos hacen que no apreciemos lo importante de la vida. Hay noticias feas en la tv. No olvidemos el milagro de la vida, hay que estar presente todo el tiempo”, enfatizó.



La originaria de Tecate, Baja California interpretó más de 20 canciones, todas con arreglos musicales para la ocasión y en su show también aprovechó para dar un adelanto de lo que será su documental, que adelantó, espera vea la luz el próximo año y en el que se retratará el proceso que fue hacer su reciente disco ”Amor supremo”.



La velada también fue una ocasión en la que aprovechó para hablar de los recientes sismos que azotaron al país y en donde pidió seguir ayudando a quienes aún lo necesitan. Por ello Carla pidió a sus fans que llevaran víveres a su show para poder llevarlos a los lugares en los que aún lo requieren.