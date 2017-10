Diamante Eléctrico rockea hacia el Latin Grammy

CIUDAD DE MEXICO(AP )

Después de “B”, un disco que hizo literalmente gracias al apoyo de sus fans y grabó en una sola noche, las cosas fueron un poco más relajadas para Diamante Eléctrico, que regresa a los Latin Grammy con dos nominaciones por su tercer álbum, “La gran oscilación”.



“Para este disco dijimos ‘hagamos algo un poquito más grande’. El disco es mucho más experimental, es mucho más conceptual que los discos pasados y es un disco también al que le apostamos al sonido”, dijo el vocalista y bajista de la banda, Juan Galeano, en una entrevista reciente con The Associated Press desde Bogotá.



Tras conseguir un Latin Grammy al mejor álbum de rock en 2015 por “B”, el trío competirá por los gramófonos dorados al mejor álbum de rock y la mejor canción de rock.



Su disco homónimo de 2013 tenía un estilo garage y “B” fue un rock un poco más “digerible”, a decir de Galeano. “La gran oscilación” los llevó a los terrenos del rock psicodélico, con distorsiones, reverberaciones, amplificaciones y delays que hacen que este trío, que completan Daniel Álvarez (guitarra) y Andee Zeta (batería), proyecte un sonido mucho más poderoso.



Galeano había producido a la banda en sus discos anteriores, pero para su más reciente entrega recurrieron a un productor externo porque deseaban grabar el álbum en bloque, sobre cintas análogas.



“Necesitamos un oído externo, un señero bien chido que supiera un poco las técnicas que queríamos para la grabación”, dijo Galeano.



Para esto convocaron a Joshua V. Smith, quien ha colaborado con artistas como Jack White, Neil Young y Beck.



“Nos lo trajimos a Bogotá, hicimos un disco en dos semanas, totalmente tocado por nosotros, en vivo, en bloque, a la cinta, sin ediciones, sin computador”, dijo Galeano.



Diamante Eléctrico, una banda que desde hace cinco años se ha forjado sobre los escenarios, se tomó como un reto el grabar en vivo sus canciones.



“Este proceso es un poco más complicado en cuestión de tiempos, dura uno mucho tiempo seteando (preparando) cada instrumento, la cinta, etc. Pero realmente el resultado sí se nota, la calidez de la cinta hace que el resultado sea diferente y eso nos gustaba muchísimo”, dijo el músico.



Este año el grupo se presentó en el festival de Coachella en California y ha abierto conciertos para Café Tacvba, con quienes compite por el Latin Grammy en la categoría de canción de rock, los Tacvbos por “Que no”, de Quique Rangel, y Diamante Eléctrico por “Déjala rodar”. La ceremonia de premiación es el 16 de noviembre en Las Vegas.



“Si se lo gana Café Tacvba nos sentiremos tanto o más felices como si nos lo hubiéramos ganado nosotros”, aseguró Galeano. “A ellos toda la admiración y todo el respeto y el cariño. Hemos tenido oportunidad de compartir bastante con ellos. ... Son increíbles”.



Sobre “Déjala rodar” comentó que presenta el dolor como algo que puede ser negativo, pero también positivo.



“El dolor siempre ha sido un catalizador, o fue el pistón que ayudó a que se incendiara la banda y desde el momento que hemos empezado hemos jugado un poco con escarbar en el dolor y con la dualidad de la luz y la oscuridad, el amor y el desamor, el amor y el odio y darnos cuenta que estamos construyendo una casa con un cemento mezclado de las dos cosas. ‘Déjala rodar’ en cuestión lírica habla un poco de eso, dice que el dolor sigue y persigue al placer y el placer persigue al dolor también”, explicó.



Es la primera canción para la que usaron vientos como saxofón y trompeta, lo que le da un toque de blues y swing, y tiene un video en 360 que se puede ver en YouTube.



Actualmente el trío promociona “Días raros”, para la que tuvieron como invitado a Billy Gibbons de ZZ Top y lanzaron un video animado.



Diamante Eléctrico, que se presentó el 30 de septiembre en el festival Tecate Arcadia en Mérida, Yucatán, expresó su apoyo a México tras el sismo que remeció el centro del país el 19 de septiembre.



“Estamos también muy pendientes de México porque con nosotros ha sido realmente como nuestro segundo hogar”, dijo Galeano.



El trío regresará en diciembre para abrir un par de conciertos de Siddhartha y participar en el Festival Catrina en Puebla. También debutará en Chile y Argentina y el 4 de noviembre se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.



Mientras tanto, ya están pensando en el que será su cuarto disco.



“Estamos mucho más llevados hacia el lado del funk de los 70, mucho más llevados hacia el soul, la música negra”, adelantó Galeano. “Queremos llevar ese disco hacia el lado del ritmo y la melodía más que hacia el lado de la armonía, de la experimentación o de ser etéreos”.



