Toma las riendas de su vida y carrera

Un divorcio, recuperar a su familia y reencontrarse con él mismo es parte del nuevo Jorge Medina. El cantante grupero que formara parte de La Arrolladora Banda El Limón, como vocalista durante 20 años, está de regreso.



Con toda la actitud, lleno de salud, ideas claras y un ansia porque salga su primer disco como solista "Me tengo que ir", reveló a Periódicos Healy cuál será ahora su camino a seguir en la música, qué hizo en el año sabático que tuvo y cómo quedó su relación con la banda de don René Camacho.



"Independizarte es un acto de fe, es una decisión difícil en la que al final, cuando empiezas a caminar, como en todas las separaciones, hay dudas, hay miedos, cómo voy a crear", dijo.



Silencio sábatico



En el año sabático que se dio acomodó los 20 años de giras, de arduo trabajo, desvelos y situaciones personales que preferiría mantener en privado.



Si bien fue difícil la separación de la agrupación, los primeros días, tras su decisión, fueronde reencuentro con su familia e hijos, de quien sentíaavecesuna actitud distante.



"Uno de mis hijos ya se me fue, ya está estudiando, pero yo nunca supe de tareas, en qué momento de su vida iban; se pierden los pequeños momentos", destacó que a veces tenía esa sensación de sus hijos sobre a qué hora tendría que alejarse.



Hubo momentos en los que no se hallaba al principio, y entendió que ya no quería seguir la regla de "aquí no hay cumpleaños, ni fiestas importantes", por lo que ahora toma las riendas de su propia carrera.



Primero la salud



La salud fue una parte importante de este cambio de 360 grados en su vida, pues manejaba presión alta y el exceso de alcohol, que no le ayudaba mucho, lo hizo decidir.



"Me bajé del escenario, tenía un conflicto porque no avisé; me bajé porque yo quise, porque mi salud era primero, sóloyo sabía cómo me sentía", sostuvo.



Su separación con la Arrolladora quedó bienyson los medios quienes inventan chismes de un lado para otro, contó, se siguen hablando normal pero ya no se ven.



"Tomar esta decisión de ser solista fue algo más personal, y fue realmente más por ser feliz", recalcó.