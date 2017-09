J.J. Abrams escribirá y dirigirá "Star Wars: Episode IX"

LOS ANGELES (AP )

J.J. Abrams regresó a "Star Wars" y reemplazará a Colin Trevorrow como guionista y director del "Episodio IX".Disney anunció el retorno de Abrams el martes, una semana después de conocerse la partida de Trevorrow. Tras varias salidas prominentes de directores previos de "Star Wars", Lucasfilm recurre al cineasta que ayudó a resucitar la franquicia en primer lugar.Abrams coescribirá el filme con el guionista Chris Terrio, ganador del Oscar por la adaptación de "Argo" y también coescribió "Batman v Superman: Dawn of Justice" (“Batman vs. Superman: El origen de la justicia”).Como director de "The Force Awakens" (“El despertar de la fuerza”), Abrams recibió grandes elogios de los fans y recaudó más de 2.000 millones de dólares en la taquilla. Abrams había dicho que esa sería su única cinta para la franquicia, pero las cosas cambiaron.La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo que Abrams "cumplió con todo lo que pudimos haber esperado" en "The Force Awakens". "Estoy muy emocionada de que haya vuelto para cerrar esta trilogía", expresó.La movida significa que Abrams será el único director, aparte del creador de "Star Wars" George Lucas, que dirija más de una película de la saga."Star Wars: Episode IX" se estrenaría en mayo del 2019. Es la última entrega de la nueva trilogía "principal" de Star Wars que comenzó con "The Force Awakens" en el 2015 y continúa en diciembre con "The Last Jedi" (“El último Jedi”), dirigida por Rian Johnson.La producción de "Episode IX" iba a comenzar a principios del próximo año. No está claro de momento si el cambio afectará o no la fecha de estreno.Lucasfilm ha tenido un número de riñas públicas con directores de "Star Wars" en los últimos años.