Cristian Castro ya inició trámite de divorcio

Cristian Castro inició en el juzgado civil de la ciudad de Méri­da, Yucatán, el proceso para divorciarse de Carolina Victoria Urbán, la violinista con la que se casó hace poco más de un mes.



Durante su visita al programa de Marcelo Tinelli, el cantante no pudo evitar las preguntas sobre el por qué su matrimonio terminó tan rápidamente.



"Siempre le apuesto al amor y precipitadamente siempre me va como el c... Siempre me va medio mal, me va mal", declaró el cantante mexicano en la TV argentina, donde despertó las risas de los presentes por su sinceridad.