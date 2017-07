Reportera de "Cuéntamelo ya" denuncia agresión en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

1° parte: Golpean a reportera y su equipo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. @barbiebarquin pic.twitter.com/l9CVx69x6s — JLA Noticias (@JLANoticias) 11 de julio de 2017

2° parte: Golpean a reportera y su equipo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. @barbiebarquin pic.twitter.com/GGVY26jeQ0 — JLA Noticias (@JLANoticias) 11 de julio de 2017

Bárbara Barquín, reportera del programa "Cuéntamelo ya" denunció en redes sociales la supuesta agresión que sufrieron ella y su equipo cuando se encontraban grabando en la Plaza de la Belleza, ubicada en las calles Jesús María y Manzanares en la zona centro de la Ciudad de México.Barquín explicó lo sucedido en Twitter:"Salimos con mucho gusto a grabar para llevar información entretenimiento y en mi muy particular caso, alegría a sus hogares. Lamentablemente el país en el que vivimos no nos permite hacerlo con libertad."Mi equipo de realización Marcos Salleh, Rodolfo Villalobos y su servidora fuimos golpeados cobardemente entre al menos 20 sujetos en la Plaza de la Belleza en las calles de Jesús María y Manzanares en el Centro Histórico de la #CDMX. Tres policías a no más de dos metros miraban el espectáculo. Uno de ellos hasta se comía su torta."Los sujetos sin identificarse se empeñaban en llevarnos a una supuesta oficina en un lugar sospechoso para darnos permiso. Decían que eran la 'autoridad'. Al negarnos a ir y decidir mejor retirarnos, los miserables, de puro gusto, arremetieron contra nosotros.En entrevista, la reportera expresó que más que el daño físico, su molestia es con las autoridades que presenciaron todo pero no hicieron nada para ayudarlos.