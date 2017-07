Issabela Camil se niega a hablar sobre romance con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Productores de la serie biográfica de Luis Miguel buscan a Issabela Camil para que hable sobre los momentos que vivió al lado del cantante al ser su novia, aunque ella prefiere no hablar de esta etapa de su vida personal.



Issabela se convirtió hace tiempo en una las mujeres más envidiadas, por ser la novia del intérprete, relación que duró varios años, la cual parecía ser muy sólida y estable, aunque no prosperó y terminó de una manera discreta y sin que ambos hicieran comentarios.



Sin embargo, ahora, a varias décadas de distancia, los productores a cargo de la bioserie se han acercado a la hermana de Jaime Camil para que sea ella misma quien cuente esta parte de su historia y cómo se dio este romance, que tan sonado fue en la época.



Sin inhibiciones, la actriz dijo que a pesar de que la han buscado en varias ocasiones e incluso han tratado de persuadirla para que cuente, ella no está interesada en hablar sobre la relación que sostuvo con “El Sol”.



“No es algo que quiera comentar e incluso les dije que si me pueden sacar de la serie, para mí mejor, pero al final no sé que pasará”, dijo la actual esposa del actor Sergio Mayer.



Dijo que pese a que fueron muchos años de una sólida relación, considera que no es prudente hablar del tema, “fue una etapa de mi vida que pasó y no me interesa compartirlo, ni comentarlo y aunque tengo mucho que decir, no deseo hacerlo”.





Fuente: Notimex