Sherlyn hace "berrinchito" a Paco Zea en público, él responde

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: Redes Sociales

La actriz y cantante mexicana Sherlyn y el conductor Francisco Zea mantienen una relación sentimental abierta a sus seguidores, pues en redes sociales se mandan uno que otro mensaje que da cuenta de cómo se la pasan juntos.Hace unas horas, la famosa de 31 años de edad publicó en su cuenta de Twitter un video en el que, a tono de broma, protagonizó tremendo “berrinchito” hacia el presentador.Miren lo que hace rato hizo, le dije a mi novio que no me gustan los girasoles, ¿qué creen que me mandó?”, indicó la mujer, mientras mostraba un enorme girasol a la cámara. “Pero luego me mandó mis flores hermosas, miren”, agregó.Horas más tarde, él le contestó el clip con un “Eres lo mejor que me ha pasado en la vida! Te adoro! @sherlyny”, lo que también fue revirado por la artista con un 'reclamo'.“Solo me adoras??? O sea no me quieres suficiente (empieza a llorar)”, dijo, causando algunas reacciones entre sus followers.Finalmente, él le reiteró que “te adoro, te amo, te idolatro, te venero y solo nací para obedecer tus órdenes”, lo que dejó más tranquila a la ex protagonista de “Mi primera noche”.Francisco Zea también dio a conocer en esa red social que interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por “extorsión y el supuesto hackeo de imágenes falsas”; aunque no especificó más, señaló que “hasta las últimas consecuencias”.