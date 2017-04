Paquita la del Barrio se queda dormida durante entrevista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La intérprete de la famosa canción “Rata de dos patas”, Paquita la del Barrio, atravesó por un bochornoso momento mientras se encontraba dando una entrevista para un medio de comunicación.



Mientras hablaba de “Las verdades bien cantadas”, serie que representa la vida de la mujer de 70 años de edad, comenzó a cerrar los ojos, en señal de cansancio.



En el video de la entrevista que realizó el programa “Suelta la sopa”, Paquita no logra responder con claridad los cuestionamientos que le realizan y peor aún, no puede mantener los ojos abiertos.



Sin embargo, la cantautora expresó unas palabras para justificarse, “Es que estoy operada y ya no aguanto la luz”.