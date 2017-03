Ed Sheeran aparecerá en Game Of Thrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Game of Thrones ha convocado a otro famoso artista de la música como invitado para la próxima séptima temporada, informó Entertainment Weekly Ed Sheeran estará en el éxito de HBO, así lo anunciaron los presentadores David Benioff y Dan Weiss el domingo en el South by Southwest Festival de Cine en Austin, Texas. Los productores dijeron que el cantante de "Shape of You" es el artista favorito de la actriz Maisie Williams. "Durante años intentábamos que Ed Sheeran apareciera en el programa para sorprender a Maisie y este año finalmente lo hicimos", declaró Benioff.Las temporadas anteriores de GoT han ofrecido cameos de artistas como Gary Lightbody de Snow Patrol, Will Champion de Coldplay, Sigur Rós y Mastodon."Muchos artistas de la música dicen que les gustaría estar en el programa y luego les decimos que es muy aburrido", recordó Weiss.“’Vas a odiar esto, vas a estar sentado alrededor de tres días durante 12 horas al día’”. Los productores señalaron que el cantante de Sigur Rós, Jónsi Birgisson, quería irse después de la temporada 3, pero no se dio cuenta que durante la boda de Joffrey tenía que quedarse como un actor de fondo durante varios días más. "Él fue muy obediente al respecto", agregó Weiss.