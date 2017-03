"Saturday Night Live" satiriza a Ivanka Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El programa de televisión "Saturday Night Live" satirizó con su humor punzante a Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos.



El programa de comedias se burló el sábado de la hija mayor de Donald Trump con un anuncio de perfume de imitación. La actriz Scarlett Johansson interpretó a Ivanka Trump y el nombre del perfume fue "Cómplice".







En el anuncio, Johansson entra a una fiesta elegante luciendo un vestido de lentejuelas y el narrador dice: "Una mujer como ella merece una fragancia exclusiva para ella. Un aroma hecho solo para ella. Porque ella es hermosa. Ella es poderosa. Ella es cómplice".



"Ella no quiere ser el centro de atención, pero la vemos. Oh, si la vemos", agrega el narrador mientras Johansson se aplica lápiz labial y ve a Alec Baldwin en el papel de Trump reflejado en el espejo".



El narrador continúa: "Una feminista, una activista, una líder para las mujeres, pero ¿Cómo quién?" Y concluye: "Cómplice: La fragancia para la mujer que podría parar todo esto pero no lo hará".



Fue la primera vez que Johansson hace el papel de Ivanka Trump. La actriz Margot Robbie la interpretó en un sketch meses atrás.



Ivanka Trump fue una de las promotoras más populares de su padre durante la campaña presidencial. Después de que Trump asumió la presidencia, su hija renunció a su cargo como ejecutiva en los negocios que llevan su nombre como marca y en las empresas de su familia para mudarse con su familia a Washington, D.C.



Por ahora su esposo, Jared Kushner, tiene un puesto en la Casa Blanca, pero Ivanka Trump siempre ha estado activa en las reuniones en la residencia presidencial y ha estado abogando en favor de nuevas políticas de cuidado infantil y otros asuntos. El poder de influencia que tiene sobre su padre tras bambalinas ha sido motivo de conjeturas intensas.



La Casa Blanca y un representante de Ivanka Trump no contestaron por el momento a un mensaje que se les envió para pedir sus comentarios sobre la sátira de "Saturday Night Live".