Adele se lleva la noche de los Grammy 2017

LOS ÁNGELES, California(SUN)

La cantante británica Adele fue la figura en los Grammy 2017 al llevarse los tres premios principales: Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año.



Hacia el final de la gala en el Staples Center de Los Ángeles, Adele se llevó el galardón de Canción del Año por "Hello".



También fue anunciada como ganadora de Grabación del Año, por "Hello" y de Álbum del Año por "25".



En ambas ocasiones reconoció la labor de Beyoncé, que competía en las mismas categorías.



"Mi ídolo, Queen B, tú tocas mi alma todos los días y lo has hecho por 17 años y quiero que seas como mi mamá", dijo Adele a Beyoncé.



Cuando subió al escenario para recoger el premio de Álbum del Año, Adele se mostró mucho más conmovida, a punto de llanto y recordó que la anterior ocasión que estuvo en los Grammy no sabía que estaba embarazada.



"En el proceso perdí el amor por mí misma, sigo luchando por la maternidad, estoy muy agradecida", comentó antes de decir que lo que Beyoncé hizo con el álbum "Lemonade" fue "monumental".



"Nos encantas y la manera cómo nos haces sentir a todos y a mis amigos negros, te adoro".



Antes en la gala, Adele se equivocó al rendir tributo a George Michael y se detuvo en plena interpretación para comenzar de nuevo con "Fastlove".